Ukrayna yönetimi ilk kez savaşta hayatını kaybeden askerlerinin sayısını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in danışmanı Aleksey Arestoviç, Rusya'nın Donbass bölgesine askeri harekât başlattığı 24 Şubat'tan bu yana hayatını kaybeden Ukrayna ordusu askerlerinin sayısına ilişkin ilk kez bilgi verdi.

TSN ajansının aktardığına göre Arestoviç, eski avukat Mark Feigin'e verdiği mülakatta, "Çatışmanın başlangıcından bu yana günde ortalama 100 ila 200 kaybımız oluyor" ifadelerini kullandı.

Feigin'in, bu veriye dayanarak yapılacak hesaplamayla Ukrayna ordusunun şimdiye dek yaklaşık 10 bin kaybının olduğunu söylemenin doğru olup olmayacağı yönündeki sorusuna "Evet, aşağı yukarı" yanıtını verdi.

Danışman, Ukrayna'ya silah tedariki konusunda ihtiyatlı davranan ülkeleri, mevcut tablo nedeniyle eleştirdi.

Daha önce Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, kayıpların günde yaklaşık 100 olduğunu ve 500 kadar askerin de yaralandığını açıklamıştı.