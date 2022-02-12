Zelenskiy: 'Rusya 16 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal edecek' diyenler, elinizde kanıt varsa paylaşın

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Cumartesi günü gazetecilere verdiği demeçte, 16 Şubat'ta planlandığı iddia edilen "Rus işgali" hakkında, "eğer bu tür bir bilgi mevcutsa kendisiyle paylaşılmasını" istedi. Zelenskiy, olası bir harekatla ilgili bir "bilgi fazlalığı" olduğuna işaret etti.

Zelenskiy, "Rusya Federasyonu'nun 16 Şubat'tan itibaren Ukrayna'yı yüzde 100 işgal edeceğine dair elinizde ek bilgisi varsa, lütfen bu tür bilgileri bizimle paylaşın" dedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı, "Bugüne kadar, belirli tarihler bile önerildiği için, Rusya Federasyonu'ndan tam ölçekli bir savaş başlatacağına dair medyada fazla bilgi olduğuna inanıyorum" dedi. Cumhurbaşkanı ayrıca Ukrayna'nın "herhangi bir sınırdan" atılacak adıma hazır olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Bugün ABD menşeki Politico'da çıkan bir yazıda ABD Başkanı'nın diğer devlet başkanlarına "istilanın" 16 Şubat'ta başlayacağını ve füze saldırıları ile siber saldırıların yapılacağını söylediği öne sürüldü.

İddiaya göre ABD Başkanı Joe Biden'ın Cuma günü NATO üyeleriyle yaptığı görüşmede İngiltere, Almanya, İtalya, Kanada, Polonya, Romanya ve Fransa devlet başkanlarının yanı sıra NATO Genel Sekreteri ve Avrupa Komisyonu Başkanı da bulunuyordu.

Haberlerin sponsoru silah imalatçısı

Politico söz konusu haberini ismini belirtmediği kaynaklaklara dayandırdı.

Politico'da son dönemlerde çıkan Rusya-Ukrayna haberlerinin çoğu "Lockheed Martin tarafından sunulmuştur" ibaresiyle yayınlanıyor. Gazetenin "ulusal güvenlik" köşesinin sponsoru olan Lockheed Martin dünyanın en büyük silah imalatçılarından biri.

Moskova'nın yapacağı iddia edilen "Ukrayna'nın işgaline" ilişkin endişeler, son zamanlarda Batı'da ve Kiev'de giderek daha fazla kendisine ses buluyor. Rusya bu iddiaları boş ve temelsiz bir gerilim tırmanışı olarak nitelendirirken kimseye tehdit oluşturmadıklarını öne sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, bu tür iddiaları haklı çıkarmak için bazı olası provokasyonların gerçekleşebileceğini söylerken Ukrayna ihtilafını zorla çözme girişimlerinin son derece ciddi sonuçlar doğuracağı konusunda uyardı.