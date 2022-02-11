Blinken: 'Rusya Olimpiyatlar sırasında Ukrayna'yı işgal edebilir'

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın devam eden Pekin Olimpiyatları sırasında Ukrayna'yı işgal edebileceğini ve bu nedenle ABD vatandaşlarının ülkeyi derhal terk etmesi gerektiğini söyledi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde konuşan Blinken, "Basitçe söylemek gerekirse, Ukrayna sınırına gelen yeni güçler de dahil olmak üzere, Rusya'da gerilimin tırmandığına dair çok rahatsız edici işaretler görmeye devam ediyoruz" derken "Her an bir işgalin başlayabileceği bir penceredeyiz ve açık olmak gerekirse bu, Olimpiyatları da kapsıyor" şeklinde konuştu.

Olimpiyatlar 20 Şubat'ta son buluyor.

Blinken bugün Canberra'da Hindistan, Japonya ve Avustralya dışişleri bakanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının konu başlıklarıysa Ukrayna ve Rusya ile Çin yakınlaşmasıydı.

Rusya Ukrayna'yı "işgal etme niyetinin" olmadığını daha önce birden fazla defa belirtirken NATO'nun doğuya doğru yayılmasının kendisini tehdit ettiğini vurguluyor. Rusya ABD ve NATO'dan Ukrayna ve Gürcistan'ın bloğa dahil edilmemesi ve bu ülkelere saldırı silahları yığılmamasını talep ediyor.