Biden vatandaşlarından Ukrayna'dan ayrılmalarını istedi: 'Bu bir Dünya Savaşı'

ABD Başkanı Joe Biden, Perşembe akşamı NBC News'te ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna'dan çıkma tavsiyesini yineledi.

ABD'nin Dışişleri Bakanlığı ülkenin vatandaşlarını "Rus askeri harekatı ve COVID-19'un artan tehditleri nedeniyle" Ukrayna'ya girmeye karşı uyarmıştı. Bakanlık ayrıca Ukrayna'daki ABD'lileri "şimdi ticari veya özel yollarla ayrılmaya" çağırmıştı.

Dün ABD Dışişleri Bakanlığı Ukrayna için 'Seviye 4: Seyahat Etmeyin' uyarısı yayınlarken Biden, ABD'lilerin Ukrayna'dan tahliyesine öncülük etmek için askerlerin görevlendireceği bir senaryo olmadığını iddia ettikten sonra, "Amerikan vatandaşları şimdi gitmeli" dedi.

Biden durumun ciddiyetine ilişkin "Bu bir dünya savaşı" ifadesini kullanırken "Amerikalılar ve Ruslar birbirlerine ateş etmeye başladığında, şimdiye kadar bulunduğumuzdan çok farklı bir dünyada olacağız" dedi.