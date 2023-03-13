Zelenskiy Rus Ortodoks Kilisesi'ne yaptırımları sürdürüyor: 'Ruhani bağımsızlığımız için'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin "ruhani bağımsızlık kazanması" amacıyla Rusya'ya bağlı Ortodoks kiliselerine dönük cezai yaptırım uygulamayı sürdürdüklerini söyledi.

Ukraynalı yetkililer, geçtiğimiz cuma günü Ortodoks Kilisesi'nin 980 yıllık Pechersk Lavra manastırını terk etmesini istemişti. Bunun üzerine Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, bu işlemin durdurulması için Papa Francis ve diğer dini liderlerden yardım talep etmişti.

Zelenskiy, kilisenin adını vermeden "Ruhani bağımsızlığımızı kazanmamız için bu hafta bir adım daha attık. Ukraynalılar bu duruma olumlu tepki verdi" dedi.

Bu yönde hareket etmeye devam edeceklerini söyleyen Zelenskiy, Rusya'yı hedef alarak, "Terörist devletin, halkımızın dinsel yaşamını manipüle etmesine, Ukrayna'nın ibadethanelerini ve Mağara Manastırlarını yok etmesine, oralardan değerli eşyaların çalınmasına olanak tanımayacağız" diye konuştu.

Ukrayna Güvenlik Servisi, Ekim ayından bu yana ülkedeki Rus Ortodoks Kiliseleri'ne dönük operasyonlar düzenleyerek, kiliseye bağlı psikoposlar ve kilisenin mali destekçilerine yönelik yaptırımlar uygulamaya başlamış ve din adamları hakkında soruşturmalar başlatmıştı.

Ukrayna, Sovyetler Birliği'nin çözülmesinin ardından 1991'de Rusya'dan bağımsız bir Ortodoks Kilisesi kurmuştu. Kilise'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri saldırısının ardından büyümeye başladığı belirtiliyor.

Ukrayna Kültür Bakanlığı, Moskova'ya bağlı kilisenin Pechersk Lavra manastırını terk etmesi için 29 Mart tarihine kadar süre verdi.

Zelenskiy ve önceki Ukrayna liderleri, Rusya'ya bağlı Ortodoks Kilisesi'ni "Ukrayna'nın birliğine zarar vermek" ve "Moskova'yla işbirliği yapmak"la suçluyordu.