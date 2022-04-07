Zelenskiy: Rus ordusu öldürülen Ukraynalıları sokaklardan ve bodrumlardan kaldırıyor

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, savaşın geldiği duruma ilişkin bir video açıklama yaptı.

“Görünüşe göre Rusya’ya karşı dünyada tutum değişiyor. Özellikle de Rus birliklerinin ayrılmasından sonra Buça’da gördüklerinden sonra. Şimdi Rusya’ya karşı basit bir tavır alınacak. Ya barış arayışlarını desteklersiniz ya da bu hukuksuz katliamları desteklersiniz. Buça, İrpin ve Rus birliklerinin girdiği diğer şehirlerde öldürülen Ukraynalılar ve Ukrayna kadınları kanıt" diyen Zelenskiy, "Rusya’nın her vatandaşının savaştan mı yoksa barıştan mı yana olduğuna karar vermesi için son kanıt. Şimdi, hayatınızın geri kalanında Nazilerle eşit tutulacak olmaktansa, barış talep etmek, bir şekilde Rus baskı makinesiyle çarpışmak daha iyidir. Bu, yalnızca Rusya Federasyonu’ndaki herhangi bir kamu görevlisi için değil, yalnızca iş adamları için değil, aynı zamanda sıradan vatandaşlar için de geçerlidir. Nazizmin geleceği yoktur. Toplu katliamın geleceği yoktur. Rusya’da bu utanç verici savaşın sona ermesini ve Rus birliklerinin Ukrayna’dan çekilmesini talep etmeyen kimsenin geleceği yok” ifadesini kullandı.

Ukrayna’nın Buça kentindeki görüntülere ilişkin konuşan Zelenskiy, “Görünüşe göre Rus liderliği, Buça’da görülen ve Rus birliklerini çıkaracağımız diğer kentlerde de ortaya çıkma ihtimali nedeniyle dünya tepkisinin tekrarlanacağından gerçekten korkuyordu. Rus ordusunun taktik değiştirdiği ve öldürülenleri işgal altındaki toprakların sokaklarından ve bodrumlarından çıkarmaya çalıştığı bilgisine sahibiz" dedi.