New York Times elleri bağlı Rus askerlerinin öldürüldüğü videoyu doğruladı

ABD'de yayın yapan New York Times gazetesi, Ukrayna ordusu tarafından yakalanan Rus askerlerinin öldürüldüğünü gösteren videonun gerçek olduğunu açıkladı.

Görüntülerin Rusya ordusunun Ukrayna başkenti Kiev'den çekilmesi sırasında kaydedildiği belirtildi.

Pazartesi günü Telegram'dan paylaşılan videoda Kiev yakınlarındaki bir köyde kollarında mavi bantlar olan Ukrayna askerlerinin esir alınan ve kollarında beyaz bant olan Rus askerlerini katlettiği görüntüler yer alıyordu.

New York Times videoyu içerdiği grafik şiddet nedeniyle yayınlamadığını ancak görüntülerin gerçek olduğunu doğruladığını duyurdu. Gazete görüntülerde bir Ukrayna askerinin bir Rus askerine ateş ettiği, bu sırada bir adamın "Hâlâ yaşıyor. Bu haydutları filme alın. Can çekişiyor" dediğinin görüldüğünü yazdı.

Videoda kurbanın yanında en az 3 Rus askerinin cesedinin bulunduğu, askerlerden birinin başında açık bir yara olduğu ve ellerinin bağlı olduğu da aktarıldı.

Haberde videodaki Ukrayna askerlerinin "Gürcü Lejyonu"ndan oldukları belirtildi.



