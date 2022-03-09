Zelenskiy: Rus birlikleri Mariupol'de doğum hastanesini vurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Rus birliklerinin Mairupol kentinde bir kadın-doğum hastanesini vurduğunu belirterek enkaz altında çocukların olduğunu kaydetti.

Zelenskiy paylaştığı videoya "Mariupol. Rus birliklerinin doğum hastanesine doğrudan saldırısı. İnsanlar, çocuklar enkaz altında. Vahşet!" notunu düştü. Zelenskiy "Dünya terörü görmezden gelerek daha ne kadar suç ortağı olacak?" diyerek "derhal" hava sahasının kapatılması çağrısında bulundu. Zelenskiy "Gücünüz var ama öyle görünüyor ki insanlığınızı kaybediyorsunuz" ifadesini kullandı.

Mariupol askeri yönetiminden Pavlo Kyrylenko daha önce Facebook'ta bir video paylaşarak doğum hastanesinin Rusya'nın hava saldırısında vurulduğunu ileri sürmüştü. Batılı ajanslar Mariupol'deki hastanenin Rusya tarafından vurulduğu iddiasını doğrulanmamış bir haber olarak geçti.

AFP hastane yetkilisine dayandırdığı haberinde 17 hastane çalışanının yaralandığını bildirdi.

Konuya ilişkin Reuters'a konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise "Rus güçleri sivil hedeflere ateş açmıyor" dedi.