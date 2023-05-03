Zelenskiy: 'Putin’e saldırmadık'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin’deki konutuna gece İHA’larla saldırı girişiminde bulundukları iddialarına ilişkin, "Putin'e veya Moskova'ya saldırmıyoruz. Kendi bölgemizde savaşıyoruz. Köylerimizi ve şehirlerimizi savunuyoruz. Putin’e saldırmadık, biz bunu mahkemeye bıraktık" dedi.

Zelenskiy, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de katıldığı Nordik-Ukrayna Zirvesi'nin ardından İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir ile basın toplantısı düzenledi.

Zelenskiy, Finlandiya'yı NATO'ya üye olduğu için kutladı ve İskandinav ülkelerinin liderlerine Kiev'e destekleri için teşekkür etti.

Finlandiya'dan Rusya'ya bir mesajı olup olmadığı sorulan Zelenskiy, "Sadece ülkemizin bekası ve vatandaşlarımızın geleceği için mücadele ediyoruz. Rusya vatandaşlarına ve Rusya'nın kendisine ne olduğu bizim için önemli değil. Ukrayna'daki insanları düşünüyoruz. Rusya'ya bir mesajım yok" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna topraklarının Rus işgalinden tamamen kurtulana kadar Kiev'in desteklenmesi gerektiğini ve bugün görüştüğü liderlerin de bu konuda istekli olduklarını dile getirdi.

Rusya'ya uluslararası hukuk tarafından tanınan devlet sınırlarına saygı duymanın öğretilmesi gerektiğini söyleyen Zelenskiy, "Bunu şimdi yapmak, bunu sonsuza kadar yapmak demektir" ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Putin’in Kremlin’deki konutuna gece İHA’larla saldırı girişiminde bulundukları iddialarını reddederek, "Putin'e veya Moskova'ya saldırmıyoruz. Kendi bölgemizde savaşıyoruz. Köylerimizi ve şehirlerimizi savunuyoruz. Putin’e saldırmadık, biz bunu mahkemeye bıraktık" diye konuştu.

Kremlin Basın Merkezinden bugün yapılan açıklamada, Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin Sarayı'ndaki konutuna gece insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğu bildirilmişti. (AA)