Zelenskiy Putin'e müzakere teklif etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çatışmaları durdurmak için müzakere çağrısında bulundu.

Zelenskiy sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Rusya Federasyonu Başkanı'na bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Ukrayna'nın her yerinde çatışmalar sürüyor. İnsanların ölümünü durdurmak için müzakere masasına oturalım." dedi.

Zelensky dün yaptığı açıklamada, Kiev'in Moskova ile diplomatik ilişkilerini kestiğini açıklamamış, "Ve Rusya ile diplomatik ilişkilerimizi kestik" demişti.

Ukrayna Başkanlık Ofisi: Ukrayna, böyle bir seçenek varsa Rusya ile görüşmeye hazır

Reuters'e konuşan Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mikhail Podolyak , Kiev'in barış istediğini ve böyle bir seçenek varsa Rusya ile Ukrayna'nın tarafsız statüsünü tartışmaya hazır olduğunu söyledi.

Podolyak, "Müzakereler mümkünse yapılmalı. Moskova'da tarafsız statü de dahil olmak üzere müzakere yapmak istediklerini söylerlerse bundan korkmuyoruz. Bunu da konuşabiliriz. Diyaloya hazır olmamız, ısrarlı barış arayışımızın bir parçası" dedi.