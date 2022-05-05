Zelenskiy orduya katılan gazetecinin ölümünü duyurdu

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında orduya katılan Ukraynalı gazeteci Oleksandr Makhov'un ölüm haberini Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Makhov'un ölüm haberini "Bugün konuşmama bir hikaye ile başlayacağım. Bu hikaye tanınmış bir gazeteci olan Oleksandr Makhov hakkında." diyerek duyurdu. Makhov'un Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki İzyum kenti yakınlarında hayatını kaybettiği açıklandı. Zelenskiy, "Her zaman en cesurlar arasında ilk sıralardaydı. Rusya bu ölümün sorumluluğunu üstlenecek, bedelini ödeyecek. Ukrayna için zafer kazanacağız" dedi.

Newsweek'in haberine göre Oleksandr Mahhov'un 2014 ve 2015'te de Donbas'taki çatışmalara katıldı. O dönemde verdiği bir röportajda Markov, "Bir gazeteci olarak yaptıklarımın yeterli olmadığını hissettim ve bir asker olarak düşmanla savaşmak istedim. Yeniden savaşa gitmeye hazırım." demişti.