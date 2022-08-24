Zelenskiy: Önceden savaşın sonu 'barış' derdik, şimdi 'zafer' diyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ülkesinin 24 Ağustos 1991'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden ayrılışının yıldönümü olan "Bağımsızlık Günü"nde bir video mesaj yayımladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırının 6. ayına denk gelen konuşmasında Zelenskiy "Bizim için savaşın sonu nedir? Daha önce 'barış' diyorduk. Şimdi 'zafer' diyoruz" dedi.

Zelenskiy Rusya'nın saldırısının ardından "Ukrayna'nın yeniden doğduğunu" söylediği konuşmasında Kırım'ı ve doğuda işgal edilen bölgeleri geri alacaklarını dile getirdi.