Rusya: Ukrayna'da taarruzu bilinçli olarak yavaşlattık

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Özbekistan'da düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü ülkelerinin Savunma Bakanları toplantısında, Ukrayna'daki savaşa ilişkin konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'da düzenlediği askeri harekatta sivil kayıpları önlemek için "her şeyi yaptığını" savunan Şoygu "Bu elbette taarruz hızını yavaşlatıyor. Ama bunu bilinçli olarak yapıyoruz" dedi.

Şoygu "Özel operasyon sırasında insani hukukun kurallarına katı biçimde uyuyoruz. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin askeri altyapısına, komuta karakollarına, pistlere, depolara, müstahkem alanlara, askeri sınai komplekslere saldırılar yüksek hassasiyetli silahlarla gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda siviller arasında can kaybı olmaması için her şey yapılıyor. Bu elbette taarruz hızını yavaşlatıyor ama bunu bilinçli olarak yapıyoruz" diye konuştu.

Şoygu Batı ülkelerinin Ukrayna'ya silah tedarikinin ölümlerin sayısını artırdığını ve çatışmanın süresini uzattığını söyledi.