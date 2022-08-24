NATO Genel Sekreteri: Ukrayna'ya verdiğimiz desteğin bedelini ödeyeceğiz

Kırım Platformu etkinliği sonrası açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Avrupa'daki NATO müttefikleri, Almanya, Kanada, ABD ve dünyadaki diğer birçok ülkeden benzeri görülmemiş bir desteğe şahit oluyoruz. Bugün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in davetiyle Kırım Platformu'na katıldım ve orada bulunan tüm liderler tarafından gönderilen mesaj açıktı: Ukrayna ile dayanışma içindeyiz ve gerektiği sürece destekleyeceğiz. Bu, NATO müttefiklerinden bir mesajdır" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in haberine göre Kiev'e askeri destek sağlamanın 'hiç de kolay bir iş olmadığını' ifade eden Stoltenberg, "Kolay olduğunu söylemiyorum. Çok çalışmak gerekiyor. Desteği sürekli hale getirmek için Avrupa ve Kuzey Amerika'daki diğer NATO liderleriyle birlikte çalışmak niyetindeyim" diye konuştu.

Bununla birlikte önümüzdeki kışın sert geçeceğini belirten Stoltenberg, "Yaptırımlar ve tabii ki Rusya'nın enerjiyi silah olarak kullanması gerçeği nedeniyle Ukrayna'ya verdiğimiz desteğin bedelini ödeyeceğiz. Ancak başka bir alternatif olmadığını anlamamız gerek" dedi.