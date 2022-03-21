Zelenskiy: Olası tavizler referanduma götürülecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Rusya ile Ukrayna arasında süren müzakerelerde varılacak olası anlaşmada verilecek tavizlerin referanduma sunulması gerektiğini söyledi.

Zelenskiy Avrupa ve Ukrayna'dan bir dizi televizyon kanalına yaptığı açıklamada "Tüm müzakereci gruplara söyledim, tüm bu değişiklikler hakkında konuştuğunuzda, bunlar tarihi olabilir, hiçbir yere gitmeyeceğiz, referanduma gideceğiz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy "Halk sözünü söyleyecek ve belirli uzlaşma formatlarına bir yanıt verecek. Ama bunların ne olacağı halihazırda bizim görüşmelerimizin ve Ukrayna ile Rusya arasındaki anlayışın bir konusu. Bu nedenle her durumda halkımla aynı fikirdeysem her şeyi yapmaya hazırım" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ayrıca Ukrayna'nın NATO'ya katılmayacağı ancak NATO üyesi ülkelerden "güvenlik garantileri" alacağı bir durumun "normal bir taviz" olacağını düşündüğünü belirtti.