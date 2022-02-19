Zelenskiy: Olası işgal tarihleri ​​hakkında sürekli konuşmaya gerek yok

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Batı'dan Rusya'yla çıkacağı speküle edilen savaş hakkında yardım etmek istiyorsa, ne zaman akın etmeye başlayacağını tahmin etmekten vaz geçmesini istedi.

Bugün Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Zelenskiy, bir istilanın yakın olabileceğine dair sürekli dönen demeçlerden şikâyet etti. Zelenskiy "Ukrayna'ya yardım etmek için olası işgal tarihleri ​​hakkında sürekli konuşmaya gerek yok" dedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Kiev'in "Budapeşte Muhtırası çerçevesinde istişareleri başlattığını" da sözlerine ekledi.

Zelenskiy, "Kırım ve Donbass'ın işgal altındaki topraklar Ukrayna'ya ancak barışçıl yollarla geri dönecek” dedi.

NATO üyeliği gündemine atıfla Zelenskiy, "Açık kapılar iyidir ancak yıllardır kapalı sorulara değil açık cevaplara ihtiyacımız var. Ukrayna, bağış için dileniyor gibi algılanmamalı. Avrupa'yı da koruduğumuz unutulmamalı. Ukrayna'ya düşen bombalar Avrupa için de bir tehdit" dedi.

Zelenskiy "Sürekli savaş şu zaman çıkacak, ekonomi böyle etkilenecek, iş dünyası etkilenecek deniliyor, bu riskin olduğu bir ülkede kim yaşamak isteyebilir?" ifadelerini kullandı.