Ukrayna'dan atılan iki top mermisi Rusya'nın Rostov bölgesine düştü

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) sınır departmanı, Cumartesi günü Rusya'nın Rostov bölgesi topraklarına iki top mermisinin düştüğünü duyurdu.



Rus Soruşturma Komitesi, Rusya'nın Rostov bölgesinin Ukrayna topraklarından bombalanmasıyla ilgili cezai işlem başlattı. Komite, Cumartesi sabahı Ukrayna topraklarında kimliği belirsiz kişilerin çok sayıda roketatar kullanarak Rostov bölgesinin sınır bölgelerine ateş açtığını kaydetti.

FSB bombardımandan sonra bu görüntüleri yayınladı

Herhangi bir can kaybı bildirilmezken olay yerinde inceleme sürüyor. Olaya ilişkin "adam öldürmeye teşebbüsten" ceza davası açıldı.

FSB, mermilerden birinin bir binayı yıktığını söyledi.

Ancak Ukrayna, Rus topraklarını bombaladığı iddialarını reddetti. Hali hazırda Münih'te güvenlik konferansına katılan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Rostov bölgesindeki bombardıman haberlerinin doğru olmadığını öne sürdü.

Zelenskiy, "Bu açık bir provokasyon, bunlar tamamen yalan" dedi.