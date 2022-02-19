Biden: Ukrayna'nın bir saldırı hazırlığında olduğuna ilişkin kanıt yok

ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'da kısa bir basın toplantısı düzenledi. Biden Lugansk ve Donetsk'i ateşkesi ihlal etmekle suçlarken Ukrayna'nın bir saldırı hazırladığına dair bir kanıt olmadığını öne sürdü.

Biden "ABD, Rusya'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya saldırmaya çalışacağına inanıyor" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki günlerde Ukrayna'yı işgal etme kararı aldığına "ikna olduğunu" söyledi.

Biden Beyaz Saray'da gazetecilere verdiği demeçte, "Şu andan itibaren kararı kendisinin verdiğine ikna oldum" dedi.

Öte yandan Biden bir kere daha ABD'nin Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini ifade etti.

ABD Başkanı, "Rusya, Blinken-Lavrov görüşme tarihinden önce Ukrayna'ya saldırırsa diplomasinin kapısını çarpar" dedi. Biden, Zelenskiy'in Münih'e gitme kararının en akıllıca seçim olmayabileceğini düşündüğünü ekledi.

Biden, "Putin'in nükleer silah kullanmayı planladığını düşünmüyorum" dedi.