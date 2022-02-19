Donbass'ta patlama

Lugansk Halk Cumhuriyeti sınırlarında 00.10 sularında bir patlama meydana geldi. Ria Novosti'nin aktardığına göre patlama Drujba doğalgaz boru hattında yaşandı.

Luganskgaz, acil durum ekiplerinin büyük bir yangın ihbarı üzerine Malaya Vergunka'daki gaz boru hattı bölgesine hareket ettiğini bildirdi.

Lugansk'ta 00.47 civzrında ikinci bir patlama daha meydana geldi.

İkinci patlama Kamennobrodsky bölgesindeki bir benzin istasyonunda meydana geldi.

Luganskgaz Genel Müdürü Tatyana Bogorodko'ya göre, her iki patlama da sabotajdan kaynaklandı.

Öte yandan Lugansk Halk Cumhuriyeti, Dokuçaevsk'in bombalandığını duyurdu. Açıklamaya göre bölgeye 40 el bombası atıldı.

Daha önce, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Halk Milisleri komutanı Denis Sinenkov, arabasının bombalandığı patladığını söyledi. Kendisi zarar görmedi.