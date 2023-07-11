Zelenskiy: NATO Ukrayna'ya güvenlik sağlayacak, Ukrayna NATO'yu daha güçlü kılacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "NATO’nun Ukrayna'nın güvenliğini sağlayacağını, Ukrayna’nın da NATO'yu daha güçlü kılacağını" söyledi.

Zelenskiy, NATO zirvesine katılmak üzere gittiği Litvanya’nın başkenti Vilnius’un merkezinde düzenlenen Ukrayna’nın NATO üyeliğine destek konserinin açılışında konuştu.

Litvanya’ya “(Ukrayna’nın NATO üyeliği konusunda) çözüme, güçlü bir NATO’ya, şüphe duymayan, zaman kaybetmeyen ve hiçbir saldırgana dönüp bakmayan bir NATO’ya olan inancıyla geldiğini” söyleyen Zelenskiy şunları kaydetti:

“Bu inancın hak ettiğimiz çözümlere olan güvene dönüşmesini istiyorum. Her bir askerimiz, her bir vatandaşımız, her bir annemiz, her bir çocuğumuz bunu bekliyor. Peki bu büyük bir dilek mi? NATO Ukrayna'ya güvenlik sağlayacak, Ukrayna NATO'yu daha güçlü kılacak." (AA)