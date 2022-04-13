Zelenskiy muhalefet lideri karşılığı esirleri istemişti, Kremlin'den yanıt geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün bir fotoğraf paylaşarak Ukrayna Güvenlik Servisinin (SBU) özel bir operasyonla ülkenin muhalefet liderlerinden Viktor Medvedçuk'u gözaltına aldığını duyurdu.

Putin'e yakınlığıyla bilinen Medvedçuk'un kelepçe takılmış bir fotoğrafını paylaşan Zelenskiy, Rusya'dan Medvedçuk'un karşılığında Ukraynalı esir askerlerin verilmesini talep etti.

Zelenskiy, "Rusya Federasyonu'na Medvedçuk'u Rusların esir tuttuğu Ukraynalılarla değişmeyi öneriyorum. Kolluk kuvvetlerimiz ve ordumuz da bu olasılığı göz önünde bulundursun" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugün konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Medvedçuk bir Rus vatandaşı değil. Özel askeri operasyonla da hiçbir ilgisi yok. O yabancı bir siyasetçi. Kendisine karşı bu iftira niteliğindeki durumu çözmek için kendisinin bir tür Rus katılımını isteyip istemediğini hiç bilmiyoruz" dedi.

Peskov: Medvedçuk'un akıbetini gözlemleyeceğiz

Medvedçuk'un siyasi görüşü nedeniyle gözaltına alınmasının Ukrayna yönetiminin "gerçekte ne olduğunu" açık bir şekilde gösterdiğini öne süren Peskov, Medvedçuk'un her zaman "barıştan yana olduğunu, savaşa ve Donbass'taki çatışmanın genişlemesine karşı olduğunu" söyledi.

Peskov "Bir zamanlar onun ve partisinin fikirleri dikkate alınsaydı ya da Ukrayna devlet politikasının temelini oluştursaydı, o zaman askeri operasyon olmazdı" dedi.

Kremlin'in Ukrayna'da Yaşam İçin Muhalefet Platformu lideri olan Medvedçuk'un akıbetini gözlemleyeceğini söyleyen Peskov Avrupalı politikacılara da bunu yapmaları çağrısında bulundu.