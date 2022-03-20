Ukrayna'da muhalefet partileri yasaklandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin, ülkede geniş çaplı çatışmaların yaşandığı gerekçesiyle, "sıkıyönetim dönemi" boyunca muhalefette olan bütün siyasi partilerin faaliyetlerini "askıya almaya" karar verdiğini belirtti.

Zelenskiy dün gece düzenlediği canlı yayın esnasında çoğunlu sol partiler olan 11 muhalefet partisinin yasaklanmasını emretti.

Yasaklanan partiler arasında ana muhalefet olan "Muhalefet Platformu - Yaşam İçin", Sharij'in Partisi, Naşi, Muhalefet Bloğu, Sol Muhalefet, Sol Güçler Birliği, Derjava, Ukrayna İlerici Sosyalist Partisi, Ukrayna Sosyalist Partisi, Sosyalistler ve Volodimir Saldo'nun Bloğu bulunuyor.

Zelenskiy yasaklı olan partileri "Rus yanlısı" olmakla suçluyor. Bu partilerden bazıları savaş karşıtı tutumuyla biliniyor.

Öte yandan ülkenin en önde gelen muhalefet partilerinden Ukrayna Komünist Partisi (KPU) 2015'ten bu yana yasaklı konumda. Partinin üyeleriyse şiddetli baskılar ve cinayetlerle karşı karşıya kaldı.