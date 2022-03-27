Zelenskiy kritik kent için konuştu: Geri almak imkansız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün yayınladığı videoda ABD ve Avrupa'dan ülkesine daha fazla uçak, tank, füzesavar ve gemisavar silahı göndermelerini istedi.

Avrupa'nın güvenliğinin de tehlikede olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Ortaklarımızın sahip olduğu silahlar bunlar. Silah depolarında tozla kaplanmış şekilde duruyorlar. Nihayetinde bu yalnızca Ukrayna'nın özgürlüğü için değil, Avrupa'nın da özgürlüğü için. Avrupa-Atlantik topluluğunu kim yürütüyor? Moskova'nın tehditleri nedeniyle mi silah vermiyorsunuz?" dedi.

Ukrayna'nın Mariupol'u savunması için silaha ihtiyacı olduğunu söyleyen Zelenskiy, şunları dedi:

"Ukrayna, pompalı tüfekle, makineli tüfekle Rus füzelerini düşüremez. Ayrıca yeterli sayıda tank, zırhlı araç ve uçak olmadan Mariupol'ü savunmak imkansız. Ukrayna'yı savunan herkes bunu biliyor, Mariupol'ü savunan herkes bunu biliyor. Abluka sırasında ölen sivillerden, vatandaşlardan oluşan binlerce kişi bunu biliyor

ABD bunu biliyor. Tüm Avrupalı siyasetçiler biliyor. Herkese söyledik. Bunu dünyada olabildiğince insanın da bilmesi lazım. Bilsinler ki, kimin neden yardım kararı almaktan korktuğunu anlasınlar"