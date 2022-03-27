İngiltere Dışişleri Bakanı: Rusya harekatı sonlandırırsa yaptırımları kaldırırız

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatı sona erdirmesi ve ülkeden çekilmesi durumunda Rus kişi ve kurumlarına uygulanan yaptırımların kaldırılabileceğini söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre, Truss, "Bildiğimiz şey, Rusya'nın uymadığı birden fazla anlaşmaya imza attığı. Bu nedenle sert araçların kullanılması gerekiyor. Elbette yaptırımlar sert bir araç" ifadelerini kullandı.

"Bu yaptırımlar yalnızca tam bir ateşkes ve geri çekilme ile kaldırılmalı" diyen Truss, "Aynı zamanda devamında saldırı yaşanmayacağına dair taahhütler de verilmeli. Ek olarak, gelecekte daha fazla saldırı olursa yaptırımları geri alma fırsatı da var. Bu, benim kullanılabileceğini düşündüğüm etkin bir araç" yorumunu yaptı.