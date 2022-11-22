Zelenskiy: Kiev başta olmak üzere bazı bölgelerde ağır elektrik sorunları yaşanıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin enerji altyapısını hedef alan saldırıları nedeniyle devam eden elektrik kesintileri ile ilgili, ülkesinin başkenti Kiev başta olmak üzere Sumy, Odessa, Ternopil, Çerkası ve Vinnitsya bölgelerindeki durumun "ağır" olduğunu belirtti.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, savaşın 271. gününde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılan NATO Parlamenterler Asamblesi (NATO-PA) 68. Genel Kurulu'na video konferansla iştirak ettiğini ve katılımcılardan Rusya'nın "terör devleti ilan edilmesi" talebinde bulunduğunu hatırlatan Zelenskiy "Yavaş yavaş bu sonuca ulaşacağımıza inanıyorum. Rusya dünyada böyle algılanacak" ifadesini kullandı.

Son dönemlerdeki Rus saldırıları sonucu enerji altyapıların ağır hasar alması sonucu ülke genelinde planlı ve acil durum enerji kesintilerin bugün de devam ettiğini aktaran Zelenskiy, başta Kiev olmak üzere Sumy, Odessa, Ternopil, Çerkası ve Vinnitsya bölgelerinde bu akşamdan itibaren durumun "ağır" olduğunu bildirdi.