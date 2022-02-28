Zelenskiy Johnson'a 'önümüzdeki saatlerin kritik olduğunu' söyledi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sözcüsü, Başbakan'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'le olan konuşmasında, İngiltere ve diğer Batılı müttefiklerinin Ukrayna'ya silah yardımı göndermek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söylediğini aktardı.

Zelenskiy ise Johnson'a "önümüzdeki saatlerin kritik olduğunu" söyledi.

Bugün Ukraynalı heyetin Belarus'aa Rus heyetle müzakere etmek üzere gitmesi konusundaysa Zelenskiy, görüşmeler sırasında Rusya'nın niyetlerine şüpheyle baktığını ifade etti.