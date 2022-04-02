Zelenskiy istedi: ABD, Ukrayna'ya Sovyet yapımı tanklar gönderecek

ABD, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'in talebi üzerine, Rus kuvvetlerine karşı kullanılmak üzere Sovyet yapımı tankları Ukrayna'ya transfer etme konusunda bölge ülkeleriyle çalışma başlatacak.

New York Times'ın ismi açıklanmayan yetkiliye dayandırdığı habere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından talep edilen transferlerin yakında başlayacağı söylendi. Gazete, yetkilinin kaç tank gönderileceğini veya hangi ülkelerden geleceğini söylemeyi reddettiğini aktardı.

ABD'nin daha önce de gizlice aldığı belirtilen S-300 hava savunma sistemlerini ve Polonya'daki Sovyet dönemi savaş uçaklarını Ukrayna'ya gönderme konusunda çalışma yaptığı haberleri gündeme gelmişti.