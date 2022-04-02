Ethem Sancak o sözleri yalanlamıştı: Ses kaydı ortaya çıktı

'Biz Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik' sözleri sonrası AKP'den ihracı istenen Ethem Sancak, bu sözleri yalanlamıştı ancak konuşmanın kaydı ortaya çıktı.

Haber Merkezi

AKP'nin eski Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olan yandaş patron Ethem Sancak, "Biz Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik" sözlerinden sonra partinin İstanbul İl Yönetimi tarafından kesin ihraç talebiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Sancak, AKP'nin ABD'nin desteğiyle iktidara geldiği yönünde bir açıklaması olduğu iddiasını yalanlarken, Duvar'dan Ferhat Yaşar, söz konusu konuşmanın kaydını paylaştı.

Ses kaydında "Bu millet Tayyip Erdoğan’ı seçti. Tayyip Erdoğan, Büyük Ortadoğu Projesi’nin eş başkanıydı. Aslında Amerika’nın desteğiyle geldik iktidara" ifadeleri duyuldu.

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