Ethem Sancak o sözleri yalanlamıştı: Ses kaydı ortaya çıktı

AKP'nin eski Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olan yandaş patron Ethem Sancak, "Biz Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik" sözlerinden sonra partinin İstanbul İl Yönetimi tarafından kesin ihraç talebiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Sancak, AKP'nin ABD'nin desteğiyle iktidara geldiği yönünde bir açıklaması olduğu iddiasını yalanlarken, Duvar'dan Ferhat Yaşar, söz konusu konuşmanın kaydını paylaştı.

Ses kaydında "Bu millet Tayyip Erdoğan’ı seçti. Tayyip Erdoğan, Büyük Ortadoğu Projesi’nin eş başkanıydı. Aslında Amerika’nın desteğiyle geldik iktidara" ifadeleri duyuldu.