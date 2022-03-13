Zelenskiy: 'İnsanlar artık Rusya’dan kaçacak'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının 17. Gününde yeni bir konuşma yaptı.

Rusya’nın saldırılarının başarısızlıkla sonuçlanacağını savunan Zelenskiy "Rus işgalcileri bize boyun eğdiremezler. Öyle bir güçleri yok, öyle bir inançları yok. Sadece şiddete dayanıyorlar. Sadece teröre dayanıyorlar. Sadece çok sayıda silahları var. Ama işgalcilerin doğal bir temeli yok. İnsanlar mutluluğu hissedebilsinler ve hayal kurabilsinler diye. Organik olarak hayatı normale döndüremezler! Rusya'nın yabancı bir ülkeye geldiği her yerde, hayalleri imkansız olur" ifadelerini kullandı.

Rusya’ya dönük yaptırımların ardından ülkedeki yatırımcılar dahil birçok insanın ülkeden kaçacağını söyleyen Zelenskiy, "Şimdi Rusya’dan kimlerin kaçtığına, kimlerin işini yürüttüğüne bakın. Bunlar küresel pazarın profesyonelleridir. Bunlar, özgürlüğün olmadığı bir bölgede yaşamak istemeyen bağımsız girişimcilerdir. Bunlar, her şeyin ellerinden alınacağını hisseden iş adamları. Bunlar, bir insanın hayatının değersiz olduğu bir coğrafyada üretkenliğin de değersiz olduğunu bilen zanaatkarlardır. Rusya artık beyin, para ve yetenek kaybediyor" dedi.

Rusya’nın, bazı kentlerde milletvekilleri de dahil olmak üzere yöneticilere baskı yaptığını iddia eden Zelenskiy, "İşgalciler Donetsk ve Luhansk gibi sahte cumhuriyetlerin bir benzerini Herson’da uygulamaya çalışıyor. Burada kent yöneticilerine ve milletvekillerine baskı yapıyorlar. Rüşvet verecek birilerini arıyorlar" dedi.

'İnsani koridorlar çalıştı'

Zelenskiy, Cumartesi günü tüm insani koridorlardan sivil tahliyeleri gerçekleştirdiklerini aktararak, "Bu arada, üzerinde anlaşmaya varılan tüm insani koridorlar çalıştı. 12 bin 729 kişi tahliye edildi. Mariupol kentine insani yardımlar yarın öğleden sonra ulaştırılacak. Rotanın karmaşıklığı nedeniyle insani yardım konvoyu geceyi Berdyansk'ta geçirmek zorunda kaldı" dedi. (İHA)