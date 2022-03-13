Ukrayna güçlerinin Donbass'a bağlı Volnovaha hastanesine ateş açtığı belirtildi.
Sputnik'te yer alan habere göre, saldırı sonucunda en az 6 kişi yaşamını yitirdi.
Saldırıda yaralananların da olduğu kaydedildi.
Haber Merkezi
Kiev güçleri hastaneyi hedef aldı: En az 6 ölü
Ukrayna güçlerinin Donbass'a bağlı Volnovaha hastanesine saldırısı sonucunda en az 6 kişinin öldüğü belirtildi.
Dış Haberler
Ukrayna güçlerinin Donbass'a bağlı Volnovaha hastanesine ateş açtığı belirtildi.
Sputnik'te yer alan habere göre, saldırı sonucunda en az 6 kişi yaşamını yitirdi.
Saldırıda yaralananların da olduğu kaydedildi.