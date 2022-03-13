Kiev güçleri hastaneyi hedef aldı: En az 6 ölü

Ukrayna güçlerinin Donbass'a bağlı Volnovaha hastanesine saldırısı sonucunda en az 6 kişinin öldüğü belirtildi.

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Ukrayna güçlerinin Donbass'a bağlı Volnovaha hastanesine ateş açtığı belirtildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, saldırı sonucunda en az 6 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırıda yaralananların da olduğu kaydedildi.

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