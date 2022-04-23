Zelenskiy: Herson'da referandum düzenlenirse müzakereler son bulur

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, düzenlediği basın toplantısında, "Mariupol'deki insanlarımız öldürülürse, yeni sözde cumhuriyetlerde sözde referandum ilan edilirse, Ukrayna her türlü müzakere sürecinden çekilecektir." dedi.

Zelenskiy, "Bunun durumun diplomatik olarak çözülmesini kolaylaştırmayacağına inanıyorum. Bu kesinlikle savaşın sonunu engeller. Bu kesinlikle Rusya'nın atacağı yanlış bir adım olacaktır." ifadelerini kullandı. Zelenskiy ayrıca Rusya'nın Herson'da bir "referandum" düzenlemesinin önceki müzakerelerin "çok kötü aktörlerle gerçekleşmiş bir kurgu ve siyasi tiyatro" olduğu anlamına geleceğini söyledi.

Volodimir Zelenskiy ayrıca savaşı sona erdirmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek istediğini söyledi ancak bununla birlikte, saldırıların devam etmesi durumunda ülkesinin müzakerelerden çekileceğini duyurdu.

"Savaşı kazandığımızda Avrupa’daki en güçlü ve tecrübeli ordulardan biri olacağız" diyen Ukrayna Cumhurbaşkanı, “Putin’in yargılanmasını istiyor muyum konusuna gelince, eminim ki yargılanacaktır" şeklinde konuştu.

Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in yarın Kiev'i ziyaret edeceğini belirtti.