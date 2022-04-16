Zelenskiy Güney Kore'den silah talep etti: Kore Savaşı'nda yapıldığı gibi yardım edin

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky, Güney Kore parlamentosuna yönelik yaptığı konuşmada, Güney Koreli milletvekillerinden askeri yardım sağlamalarını isterken Mariupol'da "on binlerce" insanın öldürüldüğüne inandığını söyledi.

Güney Kore Ulusal Meclisine video bağlantısıyla konuşan Zelenskiy, Mariupol kentini "tamamen yok edildiğini" ifade etti.

Zelenskiy, "Ruslar Mariupol'u tamamen yok etti ve yaktı. En az on binlerce Mariupol vatandaşı öldürülmüş olmalı. Ama Rusya için Mariupol sadece bir örnek. Bayanlar ve baylar, 20. yüzyılda bunun gibi çok fazla yıkım gördük" dedi.

Zelenskiy, konuşmasında Kore Savaşı'ndan bahsederek "Güney Koreliler 1950'lerde bir savaşa katlandı ve birçok sivil hayatını kaybetti. Ama Güney Kore galip geldi. O sırada uluslararası toplum çok yardımda bulundu" dedi. Ukrayna Cumhurbaşkanı, "Kore'nin aldığı yardımın aynısını" istediğini söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı, Güney Kore'nin uçaklardan tanklara kadar askeri teçhizat sağlayarak ülkesinin Rusya'ya karşı savaşına yardımcı olabileceğini söyledi. Zelenskiy, "Ukrayna bu tür silahlar alırsa, sadece sıradan insanların hayatlarını kurtarmakla kalmayacak, aynı zamanda Ukrayna'yı kurtarmak için bir şans olacak" dedi.

Güney Kore şimdiye kadar Ukrayna'ya kurşun geçirmez kasklar ve tıbbi kit gibi silah dışı askeri yardım yolladı. Seul, yollanan teçhizatın bir milyar won (800 bin dolar) değerinde olduğunu açıkladı.

Güney Kore Kore Savunma Bakanlığı, daha önce Ukrayna'ya silah göndermeyeceğini belirtmişti.

'Mariupol'da askerlerin öldürülmesi Moskova'yla müzakereleri sonlandırır'

Öte yandan Zelenskiy, Mariupol'da Ukrayna ordusunun imha edilmesi durumunda Kiev'in Moskova'yla müzakere etmeyeceğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı daha önce Kiev'e, Ukrayna ordusunu Mariupol'dan herhangi bir yöne çekmesini teklif ederken, militanlara tahliye garantisi verdi, ancak Kiev bu önerileri reddetti.

Perşembe günü BBC'ye verdiği demeçte Zelenskiy, "Mariupol, Buça ve Borodyanka'da Rus birlikleri tarafından işlenen vahşetlerin" Rusya tarafıyla barış görüşmeleri olasılığını daha da azalttığını söylemişti. Ukrayna Cumhurbaşkanı "Buça [barış görüşmelerinin olanaklarını] kapatma sürecindedir. Bu benimle ilgili değil, Rusya ile ilgili. Bizimle daha fazla müzakere şansları olmayacak." demişti.