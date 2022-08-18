Zelenskiy: Erdoğan’la tahıl girişimini geliştirme olasılığını ve Zaporijya'yı görüştük

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentindeki Potocki Sarayı'nda üçlü görüşme gerçekleştirdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, görüşmenin ardından Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Lviv’deki görüşme sırasında, Recep Tayyip Erdoğan ile tahıl girişimini iyileştirme olasılığını, Zaporijya nükleer santrali etrafındaki durumu değerlendirdik. Ayrıca savunma işbirliği konularına değindik” diye yazdı.

Altyapı anlaşması imzalandı

Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sırasında, Ukrayna'nın tahrip olan altyapısının yeniden inşası için Türkiye ile Ukrayna arasında anlaşma imzalandı.