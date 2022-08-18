Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres'ten üçlü görüşme

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin davetine üzerine ülkenin batısındaki Lviv kentine gitti.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez ülkeye ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, Potocki Sarayı'nda Zelenskiy ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Erdoğan, Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres üçlü görüşmeye geçti.

Görüşmede, Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetlerinin arttırılarak sürdürülmesi ile Ukrayna-Rusya savaşının diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik olarak atılabilecek adımların ve Rusya’nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali’nde yaşananların ele alınması bekleniyor.

Erdoğan, Zelenskiy ile en son 3 Şubat’ta Kiev’de yüz yüze görüşme gerçekleştirmişti.