'Erdoğan Zelenskiy'e ülkenin güneyinden vazgeç, Rusya'yla uzlaş diyebilir'

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestoviç, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ukrayna ziyaretleri sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e Rusya savaşına yönelik diplomatik çözüm önerebileceklerini söyledi.

Arestoviç, Erdoğan ve Guterres’in görüşmede Zelenskiy'i diplomatik çözüme razı etmeye çalışabileceği ve Rusya'nın ele geçirdiği topraklardan vazgeçerek ateşkes yapmasını önerebileceği yorumunda bulundu.

"Rus kuvvetleri yalnızca minimum ilerleme kaydetti ve bazı durumlarda geçen aydan bu yana ilerledik. Gördüğümüz şey 'stratejik bir çıkmaz'" diyen Arestoviç Ukrayna'nın daha da ilerleme kaydedebileceğini ifade etti.

Areştoviç, Zelenskiy'nin Erdoğan ve Guterres'in olası teklifine yanıtı hakkında, "Zelenskiy’in buna ne şekilde yanıt vereceğini dile getirmekten bile korkuyorum" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı açıklamasında, Zelenskiy'nin barış girişimlerinin tamamını reddedeceğini düşündüğünü söyledi.