Erdoğan Ukrayna ziyareti için Polonya'da

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin daveti üzerine Ukrayna'yı ziyaret edecek.

Karayolu ile Lviv'e geçmesi beklenen Erdoğan'ın, Polonya’ya vardığı bildirildi. Polonya Rzeszow Havaalanı'na iniş yapan Erdoğan'ı, Bölge Valisi Radoslaw Wiatr ve Varşova Büyükelçi Cengiz Kamil Fırat karşıladı.

Heyette Baykar da var

Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın eşlik ettiği açıklandı

Gündem maddeleri

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez ülkeye ziyaret gerçekleştiren AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'le Türkiye-Ukrayna ilişkilerini değerlendireceği belirtildi.

Ayrıca Erdoğan, Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres arasında üçlü bir görüşme gerçekleşecek. Görüşmede, Ukrayna tahılı ve Rusya'nın saldırılarının ele alınması bekleniyor.

Diğer bir gündem maddesi de Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali olacak.

Erdoğan, Zelenskiy ile en son 3 Şubat'ta Kiev'de yüz yüze görüşme gerçekleştirmişti.