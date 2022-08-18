Erdoğan, Akkuyu'nun Rus genel müdürüne sinirlenmiş: 'Kiminle konuştuğunuzu unutmayın'

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Akkuyu Nükleer Santrali'nde yaşanan krizle ilgili edindiği bilgileri paylaştı.

Akkuyu Nükleer Santrali’ni işletecek Rosatom’un iştiraki Akkuyu Nükleer, santralin şu ana kadarki müteahhitlik işlerini yürüten IC İçtaş İnşaat’ın ortak olduğu şirketin sözleşmesini feshederek, müteahhitlik işlerini tamamen Rus ortaklardan oluşan bir şirkete devretmişti.

Rus tarafının iş güvenliğinin sağlanmaması, gecikme ve usulsüzlük gerekçesiyle fesih ihtarnamesi gönderdiği ortaya çıkmıştı.

Fesih kararının, Rusya’nın Akkuyu Nükleer Santrali yatırımı için Türkiye’ye üç haftada 15 milyar dolar göndereceğine dair haberlerin ardından gelmesi dikkat çekmişti. İçtaş bunun Türk şirketlerinin varlığını azaltmak için kasıtlı yapıldığını söylemişti.

'Erdoğan tarafından çözülecekti'

"İC yetkilisinin bana aktardığı kadarı ile bu konu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çözülecekti. Ve nitekim Erdoğan’ın apar topar ziyaret ettiği santral inşaatından ayrılmasından sonra İC’den bana iletilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Türk şirketin yeniden devreye sokulması talimatı vermişti" diyen Altaylı, şunları kaydetti:

"İC’nin bu iddiasını Rosatom’a yakın kaynaklardan soruşturdum. Durum tam da bu değil. Türk Cumhurbaşkanı Akkuyu inşaat alanını ziyaretinde, Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva ile kendisine eşlik etmiş.

Gezi sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan İC ile olan anlaşmazlığı kastederek, Rus Genel Müdür Zoteeva’ya 'Bu işi 1 hafta içinde çözün ve İçtaş yeniden işe dahil olsun' demiş.

Ancak Zoteeva 'İC ile olan sorunumuzun 1 hafta içinde çözülmesi mümkün olmadığı gibi, benim kaybedecek 1 haftam bile yok' yanıtını vermiş.

'Cumhurbaşkanı ile konuştuğunuzu unutmayın'

Bu yanıt üzerine ortam buz kesmiş ve Erdoğan sinirlenerek 'Bulunduğunuz ülkenin Cumhurbaşkanı ile konuştuğunuzu unutmayın' diyerek konuşmayı noktalamış.

Akkuyu’dan ayrılırken de, 'İC işe dönsün. Bunu sağlayın' demiş. Ancak şu ana kadar bir gelişme yok ve İC inşaat alanındaki ekipmanları Ruslara kullandırmıyor.

Yine de bu işin Türk-Rus ilişkilerine zarar vermemesi için, meselenin iki şirket arasında çözülmesi yönünde bir talimat verildiğini öğrendim."