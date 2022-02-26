Zelenskiy Erdoğan'a teşekkür etmişti: 'Boğazlar kapatılmadı'

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği telefon konuşmasını takiben İstanbul ve Çanakkale boğazlarının Rus savaş gemilerine kapatıldığını söylemişti.

Erdoğan'a bu konuda teşekkür eden Zelenskiy, "Cumhurbaşkanı ve arkadaşım Erdoğan'a Türk halkına güçlü destekleri için teşekkür ederim. Rus savaş gemilerinin Karadeniz'e geçişinin yasaklanması ve Ukrayna için önemli askeri ve insani destek bugün son derece önemlidir. Ukrayna halkı bunu asla unutmayacak!" demişti.

Öte yandan MEE'nin Türkiye bürosunun yöneticisi Ragıp Soylu, "üst düzey bir diplomatik kaynağa" atıfla "Türkiye'nin henüz boğazları Rus gemilerine kapatma kararı almadığını" öne sürdü.

Soylu, Zelenskiy'in söz konusu ifadeleriyle "istekte bulunmuş olabileceğini" iddia etti.

Rusya menşeli Interfax'ın haberine göreyse Rusya, Boğazların Rus savaş gemileri için kapatılmasına ilişkin Türkiye tarafından hiçbir resmi açıklama yapılmadığını açıkladı.