Erdoğan ve Zelenskiy telefon görüşmesi gerçekleştirdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Cumrhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan ve Zelenskiy arasında gerçekleşen görüşmede Ukrayna'nın son durumu ele alındı.

Erdoğan'ın, Zelenskiy'e "Bir an önce ateşkes ilan edilmesi için çaba gösteriyoruz" dediği ifade edildi.

Zelenskiy, Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Arkadaşım Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye halkına güçlü destekleri için teşekkür ederim. Rus savaş gemilerinin Karadeniz'e geçişinin yasaklanması ve Ukrayna'ya önemli askeri ve insani destek bugün son derece önemli. Ukrayna halkı bunu asla unutmayacak!"