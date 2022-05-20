Zelenskiy: Donbas'ı cehenneme çevirdiler

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Donbas'ta baskıyı artırdığını söyledi ve "Burayı cehenneme çevirdiler" diye konuştu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Donbas'taki sivillerin Ukrayna kontrolündeki bölgeye kaçmasının engellendiği öne sürüldü.

Öte yandan Ukraynalı yetkililer, Lugansk'a bağlı Severodonetsk'te çatışmaların sürdüğünü ve Rusya ordusunun saldırıları sonucu 12 kişinin öldüğünü ve 40 kişinin de yaralandığını iddia etti.

Severodonetsk, Lugansk'ta Ukrayna ordusunun direndiği son iki kentten biri, öbürü ise "kardeş kent" olarak adlandırılan Lisicansk.

Rusya Genelkurmay Başkanı Sergey Şoygu gün içerisinde basına verdiği demeçte Lugansk'ın çok yakında tamamen kontrol altına alınacağını belirtmişti.