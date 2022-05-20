Şoygu'dan Luhansk açıklaması: Özgürleştirilmesi çok yakında tamamlanacak

Rusya'dan Luhansk'taki duruma ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Luhansk'ın özgürleştirilmesi çok yakında tamamlanacak" dedi.

Ayrıca, Azovstal'da yaklaşık 2 bin Ukraynalı askerin teslim olduğu da belirtildi.

Ukrayna'dan açıklamalar

Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ise, Rusya'nın ülkelerine yönelik başlattığı savaşın altyapıya yaklaşık 100 milyar dolar zarar verdiğini bildirdi.

Kubrakov, yaptığı açıklamada, savaşın Ukrayna'da altyapıya büyük zarar verdiğini söyledi.

“Hiç kimse 21. yüzyılda Avrupa'da başka bir ülkeye karşı savaşan bir ülke olacağını tahmin edemedi. Ama savaş şu anda yaşanıyor.” ifadesini kullanan Kubrakav, savaşın Ukrayna'nın altyapısına verdiği toplam zararın yaklaşık 100 milyar dolar olduğuna vurgu yaparak şöyle devam etti:

"Ekonomistler savaşın başlangıcından beri altyapı, ulaşım altyapısı ve konutlara verilen zararı yaklaşık 100 milyar dolar olarak hesaplıyor. Mariupol gibi büyük şehirler ve Ukrayna'nın doğusundaki diğer bazı şehirler neredeyse yok edildi. Ve bu yıkım devam ediyor. Savaştan önce birçok altyapı projesi başlatmıştık. Rusya'nın saldırısının sona ermesinin ardından altyapının yeniden inşasına yardımcı olmak için Batılı ülkelerde dondurulan Rus varlıklarını kullanmak istiyoruz."