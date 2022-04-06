Zelenskiy: BM Güvenlik Konseyi var ancak dünyanın güvenliği yok

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, BM Güvenlik Konseyi toplantısına dair açıklamada bulunarak, “Aktif diplomatik çalışmalarımız devam etti. Rusya'nın Buça'da ve genel olarak işgal altındaki Ukrayna topraklarındaki savaş suçları hakkında özel bir oturum için BM Güvenlik Konseyi'ne başvurduk. BM Güvenlik Konseyi var ancak dünyanın güvenliği yok" dedi.

"Bu, Birleşmiş Milletler'in şu anda oluşturulduğu işlevleri sağlayamadığı anlamına geliyor" diyen Zelenskiy, "Bunun için sadece bir devlet suçlanmalı. BM'yi ve hala dahil olduğu diğer tüm uluslararası kurumları itibarsızlaştıran Rusya. Yapıcı olan her şeyi engellemeye ve yalanları yaymak ve yaptığı kötülüğü haklı çıkarmak için küresel mimariyi kullanmaya çalışıyor. Eminim dünya görüyordur. Umarım dünya bir sonuca varır. Çünkü yapmazsa, dünyada devletlerin güvenliğini garanti altına alacak tek bir çare kalacak: Silahlar. BM Güvenlik Konseyi üyelerine ve uluslararası hukuka saygı duyan diğer tüm devletlere, durumu değiştirebilecek belirli şeyler önerdik” ifadesini kullandı.

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