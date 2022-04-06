ABD'den savaşın başından bu yana Ukrayna'ya 1,7 milyar dolarlık askeri destek

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı Javelin tanksavar sistemleri için 100 milyon dolarlık yardımın Başkan Joe Biden tarafından onaylandığını duyurdu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Kirby, söz konusu askeri yardımın 1 Nisan'da açıklanan 300 milyon dolarlık askeri yardımla birleştiğinde, Biden'ın göreve gelmesinden bu yana ABD'nin Ukrayna'ya yönelik güvenlik yardımı taahhütlerinin 2.4 milyar dolar, Rusya'nın Ukrayna'da operasyon başlatmasından bu yana ise 1.7 milyara ulaştığını belirtti.