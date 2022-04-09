Zelenskiy: Bir AB yöneticisi Buça'nın kurgu olmadığına dair bizden kanıt istedi

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, bir AB liderinin Kiev'in Buça cinayetlerine ilişkin Ukrayna'nın anlatısını sorguladığını ve kanıt istediğini açıkladı. Zelenskiy, söz konusu AB yöneticisinin kim olduğunu açıklamadı.

Cuma günü Almanya menşeli Bild gazetesine konuşan Zelenskiy, önde gelen bir AB yöneticisinin kendisinden Buça katliamının kurgu olmadığını kanıtlayan bulgu istediğini söyledi. Söz konusu kişinin bir AB ulusunun devlet başkanı olup olmadığı sorusunu Zelenskiy yanıtlamayı reddetti.

Berlin'in Kiev'e verdiği destek hakkında da yorum yapan Ukrayna Cumhurbaşkanı, Almanya'nın Rusya'ya karşı daha sert yaptırımlar konusundaki isteksiz olduğunu söyleyerek yakındı. Zelenskiy, "Aralarında Almanya'nın da bulunduğu bazı ülkeler petrol ve gaz ambargosuna karşı" derken AB'nin beşinci yaptırım turunun "kömür ambargosunu içermesinden" memnun olduğunu da sözlerine ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşme ihtimaline ilişkin de konuşan Zelenskiy, “Bugün Ukrayna'nın müzakere masasına oturmaktan başka bir yolu yok” dedi. Putin'in "bu savaşın ne zaman sona ereceğine karar verecek" tek kişi olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Rusya'da başka hiç kimsenin bu savaşı durdurmaya gücü yok" diye ekledi.