Zelenskiy: Avrupalı liderlerin hepsine sordum, hepsi korkuyor, cevap vermiyorlar

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Kim Ukrayna'ya NATO'ya girme garantisi vermeye hazır? Dürüst olmak gerekirse, herkes korkuyor. Tüm partnerlerimize 'Şu anda çok önemli bir andayız, ülkemizin kaderi belirleniyor. Bizimle misiniz?' diyorum. Onlar da, bizimle olduklarını ancak bizi İttifak'a alamayacakları yanıtını veriyorlar" diyen Zelenskiy, "Bugün 27 Avrupa liderine, Ukrayna'nın NATO'da olup olmayacağını direkt olarak sordum. Hepsi korkuyor, cevap vermiyorlar" ifadesini kullandı.

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD'nin ilan ettiği yeni yaptırımlara değinen Zelenskiy, "Dünya olup bitenleri uzaktan izlemeye devam ediyor" dedi.

Zelenskiy, er ya da geç Rusya ile Ukrayna arasında çatışmaların durdurulması konusunda bir diyaloğun başlayacağını dile getirdi.

'Zmeynıy Adası'nı kaybettik, tüm askerler öldürüldü'

Zelenskiy, Ukrayna'nın Odessa Bölgesi açıklarındaki Zmeynıy (Yılan) Adası'nı kaybettiğini, adada bulunan tüm Ukraynalı askerlerin öldürüldüğünü söyledi. Daha önce Ukrayna Devlet Sınır Servisi, Zmeynıy Adası'nda kontrolün yitirildiğini açıklamıştı.