Zelenskiy: Batı tarafından yalnız bırakıldık, Rusya'yla tarafsızlık statüsünü konuşmaktan korkmuyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin tarafsızlık statüsü hakkında Rusya'yla müzakere yapmaktan korkmadığını söyledi.

Telegram hesabından bir video yayınlayan Zelenskiy, Ukrayna'nın ülkenin savunulmasında yalnız bırakıldığını ve Batı'nın sadece destek açıklaması yaptığını dile getirdi.

Zelenskiy, "İlk belirlemelere göre maalesef bugün 10'u subay olmak üzere 137 kahramanımızı, vatandaşımızı kaybettik" dedi, 316 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy, "Bugün Moskova'dan Ukrayna'nın tarafsızlık statüsünü konuşmak istediklerini duyduk. Rusya'dan korkmuyoruz, Rusya'yla konuşmaktan korkmuyoruz, ülkemiz için güvenlik garantileri hakkında, hiçbir şey hakkında konuşmaktan korkmuyoruz, tarafsızlık statüsünü konuşmaktan korkmuyoruz. Biz zaten NATO'da değiliz, ancak bu durumda hangi garantileri alacağız? En önemlisi de, onları bize tam olarak hangi ülkeler verecek?" ifadesini kullandı.