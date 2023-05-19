Zelenskiy Arap Birliği ülkelerinden destek istedi

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen 32. Arap Birliği Zirvesi'ne ABD'nin karşıt tutumuna rağmen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı davet eden Suudi Arabistan, zirveye "onur konuğu" olarak ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i davet etti.

Zirvenin açılışında Arap Birliği Dönem Başkanlığı'nı Cezayir'den devralan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönüşünü memnuniyetle karşıladığını ve bunun Suriye'deki krizi sona erdirmenin yolunu açmasını umduğunu dile getirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i ise "onur konuğu" olarak ağırladıklarını kaydeden Suudi Veliaht Prensi, Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını söyledi.

İlk kez Suudi Arabistan'a resmi ziyarette bulunan Zelenskiy ise zirvede yaptığı konuşmada Arap ülkelerine "Ukrayna'nın, halkının ve Ukrayna'da yaşayan Müslümanların korunması" çağrısında bulundu.

Zelenskiy İran'ın Ukrayna'ya karşı savaşta Rusya'ya destek verdiğini ileri sürdü.

Arap Birliği liderlerine seslenen Zelenskiy "Ne yazık ki dünyada ve aranızda bu yasadışı ilhaklara göz yumanlar var ve ben Ruslar ne kadar etkilemeye çalışırsa çalışsın, herkesin dürüst bir şekilde bakabilmesi için buradayım" diye konuştu.

Topraklarını geri almak için savaşmayı sürdüreceklerini belirttiği konuşmasında Zelenskiy Suudi Arabistan'a esir değişimindeki arabulucu rolünden dolayı teşekkür etti. Zelenskiy, Arap turistlerin, "Rus işgalinden arınmış bir halde ülkesini yeniden ziyaret etmesini umduğunu" dile getirdi.

Cidde'de başlayan 32. Arap Birliği Liderler Zirvesi'nde Filistin sorunu başta olmak Suriye, Lübnan, Sudan ve Yemen gibi bölgesel sorunların ele alınması bekleniyor.