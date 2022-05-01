Zelenskiy, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'na nişan verdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve ABD heyetiyle Kiev'de bir araya geldi. Zelenskiy'le yaptığı görüşmesi sırasında "Özgürlüğünüz için mücadele etmenizden dolayı sizleri ziyaret ederek teşekkür etmek istedik. Sözümüz, savaş bitene kadar yanınızda olmaktır” diyen Nancy Pelosi, ABD'nin Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yaptığı açıklamada, “ABD, Rusya'nın saldırganlığına karşı mücadelede Ukrayna'nın güçlü desteğinde liderdir. Devletimizin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz” dedi.

Zelenskiy görüşme sırasında ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD Kongresi'ne yaptığı Ukrayna'ya 33 milyar dolarlık yardım çağrısını hatırlattı. Zelenskiy “Ukrayna'ya güçlü destek sinyali için minnettarım” diyerek ABD'nin desteğini övdü.

Görüşme sonunda Zelenskiy, Ukrayna-ABD iş birliğini güçlendirmekte ve egemen, bağımsız ve demokratik Ukrayna'yı destekleme katkıları dolayısıyla Nancy Pelosi'ye "Prenses Olga Nişanı" verdi.