İbrahim Kalın Kiev’de Zelenski ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kiev’e ziyaret gerçekleştirdi.

Kalın burada, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Kalın, "Savaşın sona erdirilmesi, müzakere ve diyalog yoluyla bu çatışmaların sona erdirilmesi birinci hedefimiz. Ama tabii savaş uzadıkça şartlar daha da zorlaşmakta. Özellikle sivillere yönelik saldırıların sonlandırılması konusunda durum daha da aciliyet kesbetmiş durumda. Hem bu konuları görüşmek hem de Mariupol başta olmak üzere buradan sivillerin tahliyesi, insani bir koridorun açılması ve diğer konularla ilgili kapsamlı görüşmeler yaptık" dedi.