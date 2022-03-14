Zelenskiy ABD Kongresi'ne hitap edecek

ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi ile ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Çarşamba günü Kongre'ye video konferans yoluyla bağlanarak bir konuşma yapacağını duyurdu.

Pelosi ve Schumer tarafından bugün yapılan ortak açıklamada ABD Kongresi'nin "Rus ekonomisini sakatlamak ve yalıtmak", Kiev'e güvenlik desteği ve ekonomik yardım sağlamak konusunda kararlı olduğu belirtildi.

ABD Kongresi geçen hafta Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardımı içeren bütçe tasarısını onaylamıştı.



